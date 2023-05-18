الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سائق سيارة نقل تسبب فى تعطيل حركة المرور بالمقطم

ارشيفية
ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق سيارة نقل تسبب في تعطيل حركة المرور بالمقطم من خلال القيام بعمل حركات استعراضية.

ورصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بتعطيل حركة المرور وعمل بعض الحركات الاستعراضية والاحتكاك بعدد من السيارات بدائرة قسم شرطة المقطم، معرّضًا حياته والمواطنين للخطر، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها وتبين أنه (مقيم بالفيوم).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة،  كما تبين عدم وجود رخصة تسيير، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

القاهرة الأجهزة الأمنية سائق سيارة نقل حركة المرور المقطم حركات استعراضية

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