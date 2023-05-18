الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إسعاد يونس: الزعيم وعدنى بالبطولة فى "شعبان تحت الصفر" وصاحب فضل طول عمره

اسعاد يونس
اسعاد يونس

احتفلت إذاعة "ميجا FM" من خلال برنامج "في حتة تانية" الذي تقدمه المذيعة دنيا صلاح عبدالله في حلقة خاصة بالفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده.

وفي لقاء خاص بالفنانة إسعاد يونس التي قدمت تهنئة للزعيم عادل إمام وقالت "حبيبي الأستاذ عادل إمام وصديقي وأخويا وعشرة العمر والزعيم كل سنة وإنت بألف صحة وسعادة".

وأضافت الفنانة إسعاد يونس عبر البرنامج أنها خلال تصوير فيلم "غاوي مشاكل" وعدها الفنان عادل امام بتجسيد دور البطولة في فيلمه القادم "شعبان تحت الصفر"، وقد أوفى بوعده، واختتمت حديثها "طول العمر كنت صاحب الفضل ربنا يديك الصحة والسعادة". 

الصف السعادة إسعاد يونس اكل مذيع لقاء كل سنه في فيلم فيل

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