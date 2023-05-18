الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في حضرة الأهرامات.. أدباء وإعلاميون يُشاركون في استقبال "أطفال بلا مأوى"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استضافت الشركة المسؤلة عن تطوير منطقة الأهرامات؛ اليوم الخميس، مجموعة جديدة من الأيتام وأطفال بلا مأوى في منطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة لدعم الأطفال ودمجهم بشكل طبيعي في المجتمع وزيادة وعيهم بقيمة تاريخهم العريق.

تزامن ذلك مع  استضافة الشركة لكبار الأدباء والإعلاميين والشخصيات المؤثرة، علي رأسهم الإعلامي الكبير ابراهيم عيسي والمفكر والكاتب الكبير الدكتور يوسف زيدان، بهدف الدعم النفسي والمعنوي للأيتام وأطفال بلا مأوى.

وقام المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس ادارة الشركة ،  بعرض أحدث المستجدات التي تمت في منطقة الزيارة بأهرامات الجيزة، بما في ذلك الحافلات الكهربائية والمحطات والمطاعم وساحات الانتظار والتسهيلات التي تمت لخدمة الزائرين وتمكينهم من تجربة سياحية غير مسبوقة، لاسيما وأن الأدباء والمفكرين أفضل من يمكنهم تقييم التجربة ومتعتها ونقلها للرأي العام.

وأشاد الحضور بما تم إنجازه في المشروع حتى الان حيث ان الزيارة اصبحت أكثر إمتاعًا وثراء وطبقا للمعايير العالمية مؤكدين ان هذا المشروع قادر علي إعادة مكانة منطقة الزيارة بهضبة اهرامات الجيزة لمكانتها التي تستحقها.

واستضافت منطقة الأهرامات مؤخرًا، نخبة من أكبر رجال الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم الشريك المؤسس لشركة PayPal العالمية، وقد تم تنظيم امسية احتفالية وحفل عشاء ضم العديد من الجنسيات المختلفة الذين حرصوا على زيارة منطقة الاهرامات .

يشار الى ان اعمال التطوير التى شهدتها منطقة الاهرامات مؤخرا الى زيادة الإقبال من العديد من  الشركات العالمية لإقامة الفاعليات والحفلات اللخاصة بهم  داخلها، وتساهم  مثل تلك الفاعليات  بشكل إيجابي في الترويج للسياحة في مصر، بالاضافة الى مساهماتها فى  نشر مزيد من الوعي الثقافي والفني وتلقي الضوء على أهمية آثار مصر العظيمة وهيبتها ومكانتها في العالم.

منطقة الأهرامات أطفال بلا مأوى أهرامات الجيزة كبار الادباء ابراهيم عيسى

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