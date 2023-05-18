الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لماذا يموت الرجال من سرطانات الجلد أكثر من النساء؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعتبر سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات، فإذا ترك دون علاج، فلديه القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم وقد يزيد من فرص الوفاة المبكرة.

ووفقًا لآخر الدراسات التي نشرها موقع "health" الطبي فالرجال أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد، كما أنهم أكثر عرضة للوفاة من المرض.

أوضح الخبراء أن هناك بعض العوامل الوراثية والاختلافات تلعب دورًا في زيادة فرص الإصابة بسرطان الجلد، والذي يعد النوع الأكثر انتشارًا من أنواع  السرطانات.

الورم الميلانيني.. أخطر أنواع سرطان الجلد

سرطان الجلد أو كما يعرف بـ"الورم الميلانيني" هو أخطر أشكال سرطان الجلد، فإذا ترك دون علاج، فلديه القدرة على الانتشار بشكل أعمق في الجلد أو إلى الأعضاء داخل الجسم، ويصبح مميتًا. 

ووفقًا لمؤسسة سرطان الجلد، فمن المتوقع أن يزداد عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الجلد بنسبة 4.4٪ في عام 2023، فالرجال على وجه الخصوص معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بسرطان الجلد. 

أوضح الخبراء أن العوامل الوراثية والاختلافات والمعايير الثقافية تلعب دورًا في خلق فجوة في كل من الوعي بالمخاطر واعتماد التدابير الوقائية بين الرجال والنساء.

يقول الخبراء إنه لابد من زيادة الوعي بمخاطر سرطان الجلد والتواصل مع الجميع، وخاصة الرجال الذين قد لا يكونون على دراية بسرطان الجلد أو يقللون من شأن المخاوف بشأن الإصابة بالمرض، فمن المهم اكتشاف سرطان الجلد وعلاجه في أقرب وقت ممكن.

لماذا الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد؟

يجيب الخبراء، لماذا الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، حيث يميل الرجال إلى أن يكونوا أقل انسجامًا مع بشرتهم، مقارنة بالنساء، فالعناية بالبشرة والوعي أقل عند الرجال الامر الذي يجعلهم عرضة للإصابة بسرطانات الجلد المختلفة.

كما أن العوامل السلوكية الأخرى قد تؤثر على زيادة تعرض الرجال للإصابة بسرطان الجلد، مثل ارتداء قبعات ذات حواف عريضة أقل من النساء، وقضاء وقت أطول في الهواء الطلق للعمل أو الاستجمام.

سرطان الجلد الورم الميلانيني أنواع سرطان الجلد انواع السرطانات العناية بالبشرة السرطانات

الأكثر قراءة

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

رابط نتيجة رابعة ابتدائي فى محافظة الإسكندرية 2023

مصرع مهندس وإصابة عامل وسائق فى انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوى الشرقى بالمنيا

ضبط سائق سيارة نقل تسبب فى تعطيل حركة المرور بالمقطم

"يد الزمالك" تصفع الأهلى وتتوج بكأس الكئوس الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة