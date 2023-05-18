لماذا يموت الرجال من سرطانات الجلد أكثر من النساء؟

يعتبر سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات، فإذا ترك دون علاج، فلديه القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم وقد يزيد من فرص الوفاة المبكرة.

ووفقًا لآخر الدراسات التي نشرها موقع "health" الطبي فالرجال أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد، كما أنهم أكثر عرضة للوفاة من المرض.

أوضح الخبراء أن هناك بعض العوامل الوراثية والاختلافات تلعب دورًا في زيادة فرص الإصابة بسرطان الجلد، والذي يعد النوع الأكثر انتشارًا من أنواع السرطانات.

الورم الميلانيني.. أخطر أنواع سرطان الجلد

سرطان الجلد أو كما يعرف بـ"الورم الميلانيني" هو أخطر أشكال سرطان الجلد، فإذا ترك دون علاج، فلديه القدرة على الانتشار بشكل أعمق في الجلد أو إلى الأعضاء داخل الجسم، ويصبح مميتًا.

ووفقًا لمؤسسة سرطان الجلد، فمن المتوقع أن يزداد عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الجلد بنسبة 4.4٪ في عام 2023، فالرجال على وجه الخصوص معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بسرطان الجلد.

أوضح الخبراء أن العوامل الوراثية والاختلافات والمعايير الثقافية تلعب دورًا في خلق فجوة في كل من الوعي بالمخاطر واعتماد التدابير الوقائية بين الرجال والنساء.

يقول الخبراء إنه لابد من زيادة الوعي بمخاطر سرطان الجلد والتواصل مع الجميع، وخاصة الرجال الذين قد لا يكونون على دراية بسرطان الجلد أو يقللون من شأن المخاوف بشأن الإصابة بالمرض، فمن المهم اكتشاف سرطان الجلد وعلاجه في أقرب وقت ممكن.

لماذا الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد؟

يجيب الخبراء، لماذا الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، حيث يميل الرجال إلى أن يكونوا أقل انسجامًا مع بشرتهم، مقارنة بالنساء، فالعناية بالبشرة والوعي أقل عند الرجال الامر الذي يجعلهم عرضة للإصابة بسرطانات الجلد المختلفة.

كما أن العوامل السلوكية الأخرى قد تؤثر على زيادة تعرض الرجال للإصابة بسرطان الجلد، مثل ارتداء قبعات ذات حواف عريضة أقل من النساء، وقضاء وقت أطول في الهواء الطلق للعمل أو الاستجمام.