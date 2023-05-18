الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس.. أيمن الحجار يوضح صفة الوفاء وقيمتها (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الوفاء قيمة من القيم العظيمة، وتدل على أن الإنسان الذي يطبق تلك القيمة في حياته ويلتزم بها في تعاملاته مع الناس هو إنسان نبيل.

وأضاف الحجار، الخميس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الوفاء قيمة ترتكز على محورين، الأول إما أن يكون بعدم نسيان الجميل مع الإنسان الذي صنعه مع الإنسان معروفًا أو عايشه فترة من الزمن، ولذلك يقولون "الحر هو من يحفظ وداد ساعة".

وأوضح الحجار، أن المحور الثاني الذي ترتكز عليه قيمة الوفاء هي المحافظة على الوعود والعهود والالتزامات التي بين الناس، سواء كانت في بيع أو شراء أو في غيرهما من التعاملات الأخرى.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس البيت الوفاء قيمة الوفاء العهد الوعود

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