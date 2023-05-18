الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة بحي ثالث الإسماعيلية لرفع الإشغالات والتعديات وغلق المنشآت المخالفة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن شن حملة مكبرة لإزالات الإشغالات الطريق التي تعوق السيولة المرورية وكذلك التعديات على أملاك الدولة بنطاق حي ثالث، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

حيث نُفذت اليوم حملة مكبرة بحي ثالث لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

استهدفت الحملة مناطق الشارع التجاري، محيط ميدان 30 يونيو، محيط النادي النوبي، منطقة النخيل، ومحيط قسم ثالث.

أسفرت الحملة عن إزالة كشك مخالف للتراخيص، و2 سلم مخالف للتراخيص، وتشميع 8 محال للإدارة بدون تراخيص و2 مغسلة غير مرخصة، وكذلك تشميع 2 مطعم وكافيه بمعرفة الصحة.

وفي سياق متصل، تم التحفظ على 10 موازين ومراجعة 11 ترخيص، وكذلك رفع 2 ستاند و2 ثلاجة و2 شمسية و6 أعلام وتحرير 10 محاضر.

وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها، وذلك رئيس حي ثالث الإسماعيلية، ومدير الإدارة الهندسية ورؤساء أقسام الإشغالات، والمحال والمشروعات والأزمات وعددًا من القيادات الأمنية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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حملة مكبرة بحي ثالث الإسماعيلية لرفع الإشغالات والتعديات وغلق المنشآت المخالفة

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