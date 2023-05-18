حياة كريمة.. مستفيدون من مبادرة "600 ألف باب رزق": تحقق التنمية المجتمعية

سعت الدولة المصرية على عمل مبادرات كثير من أجل المواطن البسيط، حيث تم إطلاق مبادرة 600 ألف باب رزق للفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات المختلفة، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين كلاً من مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف وتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وفى تعاون يعد الأكبر من نوعه فى خطة مؤسسات وأعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للتمكين الاقتصادى للحالات غير القادرة اقتصاديا والمستحقة للدعم، لتوفير مشاريع إنتاجية فى جميع المحافظات.

ـ الاكتفاء الذاتي والإنتاج

قال عبدالغني السيد أحد المواطنين، إن مبادرة 600 ألف باب رزق باب أمل جديد وتساعد الشباب والأسر الأولى بالرعاية وتساعدهم في الإنتاج لضمان توفير دخلاً يمكنهم من الإنفاق على أسرهم وتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر لتلبية احتياجاتهم المعيشية بمساعدة ومساندة مؤسسات المجتمع المدنى فى تخفيف الأعباء عن المواطنين فى كافة محافظات الجمهورية.

ـ تحقيق التنمية الاجتماعية

وأضاف محسن السيد، أن تلك المبادرة ناجحة لتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر لتلبية احتياجاتهم المعيشية فى ظل تبعات الأزمة العالمية الحالية ومساندة الشباب المقبلين على الزواج من فرص عمل تساندهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية تقديرًا لظروفهم خاصة لاحتياج الشباب والشارع للعمل والإنتاج فتلك المبادرة نوعية ومتميزة لتمكين الشباب وتوفير حياة كريمة لهم وخلق روح عمل بينهم في المجالات الخاصة بهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وفي تعاون يعد الأكبر وبدء في تنفيذ أول ٢٠٠٠ مشروع للتمكين الاقتصادي بالتركيز على الحالات المستحقة للدعم في كافة محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية ٦٠ مليون جنية على أن تنطلق المرحلة الأولى من محافظتي الفيوم وبني سويف.