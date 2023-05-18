مجلس أمناء الحوار الوطنى يمد مهلة تلقى مقترحات النظام الانتخابى حتى 24 مايو

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطنى وافق على طلب تحالف الأحزاب بمد مهلة تقديم مشروعات قوانين النظام الانتخابى حتى ٢٤ مايو الجارى.

وقال النائب تيسير مطر، إنه التقى اليوم مع منسق عام الحوار الوطنى ضياء رشوان وقدم له مذكرة باسم التحالف لمد مهلة تقديم التشريعات الخاصة بالنظام الانتخابى وقد وافق عليها وتم مد المهلة حتى ٢٤ مايو، خاصة أن تحالف الأحزاب المصرية سوف يقدم مشروع قانون متكامل بشأن القائمة المطلقة.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.