الإحصاء: 397.6 مليار جنيه أنفقتها الدولة على الأجور خلال أول 7 أشهر من الموازنة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو مصروفات الدولة بنسبة 22.5%، لتصل إلى حدود 1.137 تريليون جنيه خلال أول 7 أشهر من الموازنة الحالية مقابل 927.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 209.2 مليار جنيه.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء إلى نمو مخصصات الأجور والحماية الاجتماعية إلى 397.6 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من الموازنة الحالية مقابل 362 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 35.6 مليار جنيه، وسجلت الأجور وحدها ارتفاع ملحوظ إلى حدود 225.8 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من الموازنة الحالية مقابل 206 مليار جنه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

كماعززت الدولة إنفاقها على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 171.8 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من الموازنة الحالية مقابل 156.3 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، واستحوذ الدعم بأنواعه إلى حدود 58 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من الموازنة الحالية مقابل 56.7 مليار جنيه من الموازنة السابقة، وجه معظمها إلى دعم السلع التموينية بنحو 46.7 مليار جنيه خلال أول 7 اشهر من الموازنة الحالية مقابل 40.3 مليار جنيه فى الموازنة السابقة.

ووجهت الموازنة الحالية ما يقارب نصف تريليون جنيه لسداد فوائد وأقساط الديون بنحو 482.56 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من الموازنة الحالية مقابل 349.4 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كما عززت انفاقها على الاستثمارات لاستكمال تنفيذ المشروعات لترتفع إلى حدود 126.4 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من الموازنة الحالية مقابل 107.3 مليار جنيه فى الموازنة السابقة.