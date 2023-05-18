الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

منى زكى: مسلسل «تحت الوصاية» فتح لنا مجالا لمناقشة قانون الولاية

منى زكي
منى زكي

عبرت الفنانة منى زكى، عن سعادتها من ردود الأفعال التى تلقتها بعد مسلسل "تحت الوصاية" على المستوى الفنى وعلى مستوى مناقشة القانون.

وأضافت منى زكى، خلال فيديو مسجل تمت إذاعته خلال مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال والمدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطنى، أنها استمتعت جدا بالعمل على المسلسل من الناحية الفنية، مشيرة إلى أن المسلسل كان فرصة لمشاركة آلام السيدات، وخاصة سيدات تعلم معاناتها ومآسيها بسبب القانون.

وتابعت: "سعدت بردود أفعال المواطنين، المسلسل فتح لنا مجال لمناقشة قانون الوصاية، القانون ظالم للأطفال أيضا وليس الأم فقط، الطفل يواجه قانونا يجعله يشعر بأن أمه غير مؤهلة لرعايته ويشعر بعدم الأمان وظلم"، مطالبة بإعادة النظر فى قانون الوصاية وإنصاف الأمهات والأطفال.

وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار، والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية "الهوية الوطنية".

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

الفنانة منى زكي تحت الوصاية منى زكي قضايا الولاية الحوار الوطنى

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