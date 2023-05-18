عمرو سلامة: نحتاج للتوسع فى تصوير أفلام أجنبية عن وطننا لنشر الهوية المصرية

الحوار الوطني..

شرح المخرج عمرو سلامة، خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية بالحوار الوطني، كيفية انتشار هوية كوريا الجنوبية حول العالم مقارنة بمصر متعددة الثقافات وصاحبة التاريخ الكبير، قائلا: "عندنا نموذج شبهنا هو دولة كوريا الجنوبية، من 20 سنة كانت بتمر بنفس ظروفنا، وبرغم إمكاناتها الثقافية المحدودة في ظل لغة صعبة قدرت تتخطانا وتنشر ثقافتها في العالم بشكل كبير".

وأضاف سلامة: "كوريا وصلت إنها بتنتج أفلام بتاخد جوائز عالمية وبتعمل مشاهدات بالملايين، كمان الأغاني الكورية هي الأكثر استماعا حتى في أمريكا مع انتشار ثقافة نوعية الطعام الكوري في العالم، كل ده حصل في 20 سنة، مفيش حد في العالم ميعرفش العربية الكوري أو معندهوش جهاز كوري في البيت، عملوا ثورة صناعية حقيقية.. واحنا كمصر بكل إمكاناتنا ولغة بيتكلمها أكثر من مليار إنسان لسة زي ما إحنا".

وتابع سلامة: "إحنا مش بس مش بننشر ثقافتنا لكن إحنا قافلين عليها بشكل كبير وبنحارب انتشارها في شكل غريب"، مطالبا بالتوسع في تصوير أفلام أجنبية تمثل الهوية المصرية بجانب السماح بتسهيلات للأفلام والمسلسلات الأجنبية بالتصوير داخل مصر بعيدا عن البيروقراطية.

وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار التى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت فيه أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

تأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة، حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.