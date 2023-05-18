إحياء الفنون الشعبية.. أبرز مقترحات "الإصلاح والتنمية" حول الهوية الوطنية

قالت فاطمة سليم، ممثل حزب الإصلاح والتنمية بالحوار الوطني، إن مصر دولة لديها الكثير من الحضارات التي قامت على مدار تاريخها، مشددة على ضرورة الحفاظ على الآثار المصرية.

وأضافت سليم، خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الهوية الوطنية"، أنه يجب استغلال فترة الإجازة الصيفية لعمل رحلات للأماكن الأثرية، بما يسهم في تعريف الطلاب بتاريخهم وحضارتهم.

وشددت على ضرورة تطوير المناهج التعليمية والتركيز على إثراء الهوية الوطنية، بجانب خلق بيئة سليمة لممارسة المواطن الهوية، والتدريب عليها وتعزيز الروح الوطنية من سن صغير، مع تشجيع الشباب المؤهلين في شتى المجالات لبناء القدوة والحفاظ على الهوية الوطنية، وتفعيل دور القصور الثقافة، وإحياء الفنون الشعبة والتراثية والحرف واستغلال القوة الناعمة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية وضرورة قبول الآخر.