استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

قررت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بإدارة طوخ التعليمية والتحقيق مع مجموعة من العاملين باللجنة بسبب مخالفة قانون 205 لسنة 2020 بالإخلال بأعمال الامتحانات.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واستمرارا للجولات الميدانية المفاجئة على المدارس لرصد أي سلبيات تواجه سير العملية التعليمية.

ووجهت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية فى العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وأضافت أن المتابعة الميدانية لن تقتصر على المدارس فقط بل ستكون هناك جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية لضبط العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي والالتزام المهني.

وشددت مدير المديرية على أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر فى أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت على تركيز الجهود على تطوير العمل من حيث الآداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية، مشددة على عدم التهاون مع المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ذلك التقصير وفى نفس الوقت يتم منح التقدير والتكريم للمتميزين.