الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

قررت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بإدارة طوخ التعليمية والتحقيق مع مجموعة من العاملين باللجنة بسبب مخالفة قانون 205 لسنة 2020 بالإخلال بأعمال الامتحانات.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واستمرارا للجولات الميدانية المفاجئة على المدارس لرصد أي سلبيات تواجه سير العملية التعليمية.

ووجهت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية فى العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وأضافت أن المتابعة الميدانية لن تقتصر على المدارس فقط بل ستكون هناك جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية لضبط العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي والالتزام المهني.

وشددت مدير المديرية على أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر فى أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت على تركيز الجهود على تطوير العمل من حيث الآداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية، مشددة على عدم التهاون مع المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ذلك التقصير وفى نفس الوقت يتم منح التقدير والتكريم للمتميزين.

أعمال الامتحانات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشهادة الاعدادية تحقيق الانضباط تعليم القليوبية محافظ القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إستبعاد رئيس لجنة إمتحانات

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

رئيس مجلس الوزراء يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الودى بالصف

إصابة شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر

مديرة تسويق تتهم الموسيقار هانى مهنا بخدش سيارتها

"ليس جديدًا على مصر".. مفوضية اللاجئين تشيد بجهود استقبال النازحين من السودان

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 3 كيانات على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي