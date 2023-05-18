يوسف الحسينى: مسلسل "كليوباترا" تافه ويخاطب الذهنية العالمية

خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني..

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن الانفصال عن الزخم والتراكم الثقافي وراء تراجع الهوية الوطنية.

وأضاف خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية في أولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني: "نحتاج إلى بنية تشريعية جديدة ووضع تعديلات تسمح بحرية الفكر والتعبير والتطور الفكري والفلسفي دون أي حجر عليه، وأيضًا تسمح بحرية البحث الحلمي دون أن نضع له ضوابط بخلاف الضابط الأخلاقي فقط".

ولفت إلى أن الانغلاق على الذات، هو ما أدى إلى كارثة حقيقية لدى أجيال تعاني من أزمة، سواء في الثقافة بشكل عام، أو أزمة من إيجاد مجموعة من المصطلحات والأفكار الطبقية والتي أصبحت راسخة في نفوس الأجيال.

وأكد الحسيني، خلال كلمته بالجلسة، أن ابتعادنا عن ثقافتنا الأصيلة كمصريين لسنوات طويلة، أدى لتنامي أفكار رجعية.

وتطرق في كلمته إلى الحديث عن أزمة مسلسل "كليوباترا" قائلاً: "أنا شوفت المسلسل وهو تافه، ولا يخاطب الأكاديميين والهدف منه هو تثبيت صورة ليست موجودة في الذهنية المصرية، إنما الذهنية العالمية، عن طريق واحدة من أكبر المنصات الإلكترونية".