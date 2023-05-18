الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

7 مصابين بانقلاب ميكروباص أعلى المحور في الجيزة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 7 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص أعلى المحور المركزي اتجاه ميدان لبنان بمحافظة الجيزة ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى طريق المحور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

حادث انقلاب ميكروباص المحور المركزى بمحافظة الجيزة

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