الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 3 بحادثين منفصلين في أكتوبر

جريدة الدستور

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل. 

كما لقي شخص مصرعه بعد صدمته سيارة ملاكي أعلى طريق زويل فى منطقة حدائق أكتوبر وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، فيما تم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادثين ووجود ضحايا بمدينة السادس من أكتوبر وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى محل البلاغات والتم التعامل معهم ونقل الضحايا إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

انقلاب سيارة ملاكى الطريق الاوسطي مدينة 6 أكتوبر

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى حث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بسبب "عصابة"

"بيخلّص حق ابنه".. طالب يطعن زميله ووالد المصاب ينتقم بالطالبية

تقديم خدمات طبية لـ 208 حالات خلال قافلة سكانية بكوم حمادة في البحيرة

حاول حفر مصرف.. مصرع عامل إثر انهيار للتربة عليه فى سوهاج

إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

أمن المنافذ يشن حملة أمنية مكبرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي