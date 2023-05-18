مصرع وإصابة 3 بحادثين منفصلين في أكتوبر

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

كما لقي شخص مصرعه بعد صدمته سيارة ملاكي أعلى طريق زويل فى منطقة حدائق أكتوبر وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، فيما تم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادثين ووجود ضحايا بمدينة السادس من أكتوبر وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى محل البلاغات والتم التعامل معهم ونقل الضحايا إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.