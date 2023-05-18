الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمدينة الصف فى الجيزة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات «حياة كريمة» بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، وشملت مكتب بريد قرية الودي ومركز التضامن الاجتماعي ومركز الإسعاف ومركز الشباب. 

واستمع مدبولي لشرح حول عمل المراكز، مشيدا بالمشروعات التي تخدم المواطنين بالمدينة.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مجمع خدمات المواطنين بقرية الودي، واستمع لشرح حول المجمع الذي ضم سجلا مدنيا وشهرا عقاريا ومكتبي بريد وتموين، بالإضافة للوحدة المحلية ومجلس محلي المدينة والتصاميم الاجتماعي، حيث يخدم ما يقرب من ٦٥ ألف نسمة بالقرية.

كان قد بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة بعددٍ من المشروعات بمحافظة الجيزة، استهلها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف، التي تقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال تفقد المنطقة الاستثمارية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من حسام هيبة حول المخطط العام لمشروع تنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في المنطقة، واستغلال مكوناتها على النحو الأمثل بإجراءات سريعة تحقق عائدا اقتصاديا من خلال أنشطة متكاملة، تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحي.  

وأوضح "هيبة" أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بتنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية، على مساحة 40 فداناً، بناحية الودي، بمركز الصف، بمحافظة الجيزة، وتضم المنطقة 333 وحدة، بتكلفة استثمارية نحو 1.5 مليار جنيه، وتوفر عند التشغيل أكثر من 4500 فرصة عمل، ومن المقرر أن تصل المساحة الخضراء بالمشروع لنحو 89050 م2.
 

التضامن الاجتماعي الهيئة العامة للاستثمار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور مصطفي الدكتور مصطفى مدبول

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