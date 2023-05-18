الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يلتقي فريق منتخب قصار القامة ودعمهم قبل الكأس الآفرو - آسيوية بالمغرب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبي فريق مصر لكرة القدم من ذوي القدرات والهمم "قصار القامة"؛ قبيل سفرهم للمغرب، للمشاركة في الكأس الآفرو - آسيوية، في الفترة من ٢٠ وحتى ٣٠ مايو الجاري، بالدار البيضاء.

واستمع الدكتور أشرف صبحي إلي متطلبات واحتياجات المنتخب والعمل على توفيرها، وتحفيزهم لمواصلة التركيز والمنافسة بقوة في مختلف البطولات، مشيرًا إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي دومًا لأبنائه من ذوي الهمم والقدرات.

أشاد وزير الشباب والرياضة بلاعبي منتخب ذوي القدرات والهمم من قصار القامة، وتقديم كل الدعم لهم استعداداً لمختلف المنافسات التي يشاركون بها، مؤكدًا حرص الوزارة علي رعاية ودعم ذوي القدرات والهمم واكتشاف المواهب منهم من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها لهم.

وتقدم الكابتن علي شعبان مدير المنتخب ورئيس البعثة، ولاعبو الفريق والجهاز الفني الشكر والتقدير إلي وزير الشباب والرياضة علي الدعم الدائم والمساندة لجميع أبطال مصر الرياضيين، ومنهم ذوي القدرات والهمم، وإيمانه الكامل بقدرتهم علي التمثيل المشرف لمصر وتحقيق العديد من الانجازات الرياضية، متعهدين ببذل أقصي جهد لتشريف مصر وتحقيق لقب البطولة.

وتتكون بعثة المنتخب المصري من 15 فردا برئاسة البعثة ومدير المنتخب الكابتن علي شعبان ومدير فني الكابتن محمد البيضا ومدرب محمود الحضري وكابتن المنتخب أحمد عبد الرازق واللاعبون : هم وليد عصام، عبد الرحمن بركات، مهدي محمد، مروان عمرو، يوسف راوي، عبد الغني حسين، رمضان السيد، مصطفي محمود، محمد حسين، وحراسة المرمى سعيد الخرباوي، محمد يحيى.

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IMG-20230518-WA0016
IMG-20230518-WA0018
IMG-20230518-WA0018
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الانجازات الرياضية البطولات الجائزة الكبرى الجائزه الكبرى لألعاب القوى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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