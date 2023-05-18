الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استضافت جامعة حلوان الندوة التعريفية التي نظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، بالتعاون مع محافظة القاهرة والخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي اطلقتها القيادة السياسية على مستوى محافظات الجمهورية تزامنا  مع استضافة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخ  cop 27، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

افتتح الندوة الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مرحباً بممثلي محافظة القاهرة الدكتور وائل محمد الغلبوني مدير إدارة المشروعات والتنمية المستدامة بمحافظة القاهرة، المهندسة رانيا فايز فوزي مدير وحدة التنمية المستدامة بالمحافظة، الأستاذ أكرم حسن علي الهوارى مدير وحدة المشروعات بالمحافظة. 

وتضمنت الندوة تقديم تعريف كامل بالمبادرة مع عرض تقديمي تضمن افلام وثائقية، إضافة إلى توضيح وشرح شروط الاشتراك بالمبادرة.

عقدت الندوة بحضور الدكتورة سماح سالم مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، ووكلاء كليات جامعة حلوان بمختلف تخصصاتها إضافة إلى ممثلي عدد من المراكز والوحدات والادارات التابعة لقطاع البيئة بالجامعة منها ادارة شئون الوحدات ذات الطابع الخاص وادارة بنك المعلومات ادارة المشروعات البيئية. واختتمت الندوة بتكريم جامعة حلوان لممثلي محافظة القاهرة للجهود المبذولة في نشر الوعي بالمبادرة.

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