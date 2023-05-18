ضبط عنصرين إجراميين بحشيش وهيروين في المنوفية والقليوبية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامي حال وجوده بدائرة مركز شرطة السادات، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 18 كيلوجراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض.