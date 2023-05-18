ضبط متهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع ابنها فى الأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بوفاة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز داخل مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة ونجل المجني عليه، مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب خلافات بينهم، قاما على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.