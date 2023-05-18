الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع ابنها فى الأقصر

متهمة
متهمة

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بوفاة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز داخل مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة ونجل المجني عليه، مقيمين بدائرة المركز. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب خلافات بينهم، قاما على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية مديرية أمن الأقصر الامن العام

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى حث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بسبب "عصابة"

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

"بيخلّص حق ابنه".. طالب يطعن زميله ووالد المصاب ينتقم بالطالبية

إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

"زراعة البحيرة": متابعة مستمرة لتوريد القمح فى جميع أنحاء المحافظة

أمن المنافذ يشن حملة أمنية مكبرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي