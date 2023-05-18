ضبط مخدرات بـ900 ألف جنيه فى أسوان

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان، من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلوجرامًا وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الشابو وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة– ميزان حساس.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 900 ألف جنيه تقريبًا.