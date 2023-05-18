حملات أمنية على تجار المخدرات بالقاهرة والمحافظات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة مديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، الشرقية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة ، وبحوزته (عدد 7 بنادق خرطوش – هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ..وبحوزته (عدد 2 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – خزينة طبنجة – 7 جراب سلاح نارى – أجزاء أسلحة نارية – سلاح أبيض - مبلغ مالى – سيارة – 2 هاتف محمول، وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الزقازيق ، وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى).