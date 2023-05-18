الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات أمنية على تجار المخدرات بالقاهرة والمحافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة مديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، الشرقية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة ، وبحوزته (عدد 7 بنادق خرطوش – هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ..وبحوزته (عدد 2 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – خزينة طبنجة – 7 جراب سلاح نارى – أجزاء أسلحة نارية – سلاح أبيض - مبلغ مالى – سيارة –  2 هاتف محمول، وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الزقازيق ، وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى).

مكافحة الأسلحة والذخائر الامن العام الأمن الوطني

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