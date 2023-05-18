الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق جلسة لجنة الثقافة بالحوار الوطنى لبحث الهوية الوطنية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

انطلقت منذ قليل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، لبحث الهوية الوطنية، برئاسة مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية أحمد الزايد.

وتنطلق اليوم أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

الثقافة والهوية الوطنية التماسك المجتمعي الاسرة المصرية المحور المجتمعي بالحوار الوطني الحوار الوطنى

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