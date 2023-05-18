انطلاق جلسة لجنة الثقافة بالحوار الوطنى لبحث الهوية الوطنية

انطلقت منذ قليل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، لبحث الهوية الوطنية، برئاسة مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية أحمد الزايد.

وتنطلق اليوم أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.