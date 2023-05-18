ضبط المتهم بقتل سيدة في كرداسة لاعتدائها على ابنته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة "مجهولة" بداخل إحدى الشقق السكنية ملك (أحد الأشخاص) كائنة بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) وأن وراء إرتكاب الواقعة مالك الشقة سالف الذكر (عامل – متواجد بمحافظة البحيرة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة بدر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بتعرفه على المجني عليها واتفاقه معها على الزواج منها لرعاية كريمته وأقامت برفقته بالشقة المذكورة وبتاريخ الواقعة ولدى عودته للشقة فوجئ بتعدى المجنى عليها على كريمته فتعدى عليها بالضرب "بعصا وكابل كهرباء" فأودى بحياتها، وتوجه لمحافظة البحيرة للعمل بإحدى المزارع، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.