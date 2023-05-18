الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يشن حملة أمنية مكبرة

حملة أمنية مكبرة
حملة أمنية مكبرة

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة حملات أمنية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

- في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 2 قضية.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1998 مخالفات مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط 25 قضية.

- في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 2 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 283 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات»: ضبط (3) قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمن المنافذ حملات أمنية الإجراءات الجمركية

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