الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط تجار مخدرات في حملات أمنية بالقاهرة

مخدرات
مخدرات

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلوجرام وهاتف محمول، وضبط أحد الأشخاص حال قيادته سيارة "ميكروباص"، وبحوزته كمية من نبات الأفيون المخدر وزنت 4 كيلوجرامات - هاتف محمول.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص حال تردده على دائرة قسم شرطة بدر مستقلاً سيارة "ربع نقل" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام – بندقية آلية، وعدد طلقات من ذات العيار – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى وضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما 950 قرصاً مخدراً- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول- 2 سلاح أبيض “مطواة”.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة بدر نبات الأفيون

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