الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 115% زيادة فى أعداد السياحة العربية الوافدة خلال عام

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السائحين العرب الوافدين من الدول العربية إلى مصر بلغ  2 مليون سائح عام 2021 مقابل 0,9 مليون سائح عـام 2020 بزيادة قدرها 1.1 مليون سائح، وبنسبة ارتفاع  قدرها 114,9%.

وسجل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون العرب المغادرون 33,2 مليون ليلة سياحية عام 2021 مقابل 15 مليون ليلة سياحية عام 2020 بزيادة قدرها 18.2 مليون ليلة سياحية، وبنسبة ارتفاع  قدرها 121,6%.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل نحو 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 19.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بزيادة قدرها 2.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما انخفضت قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر لتصل إلى 114.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 117.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بين قائمة أعلى عشر دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020/ 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم الأردن 774.2 مليون دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، ثم البحرين 104.1 مليون دولار، ثم اليمن 79.9 مليون دولار، ثم العراق 43.7 مليون دولار، وأخيرًا لبنان 39.5 مليون دولار.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالدول العربية طبقـًا لتقـديـرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2021.

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