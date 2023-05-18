الإحصاء: 16.1% ارتفاعًا في التبادل التجاري بين مصر والعرب خلال عام

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 29.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 12.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 11.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 9.3%.

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى 10 دول عربية استيراداً من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.5 مليار دولار، يليها الإمارات 1.9 مليار دولار، ثم ليبيا 1.2 مليار دولار، ثم السودان 929.2 مليون دولار، ثم المغرب 880.8 مليون دولار، ثم الجزائر 740.9 مليون دولار، ثم الأردن 726.5 مليون دولار، ثم العراق 511.5 مليون دولار، ثم فلسطين 451.5 مليون دولار، وأخيراً لبنان 446.7 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 17 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 3 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.6%.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول عربية تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.9 مليار دولار، يليها الكويت 3.3 مليار دولار، ثم الإمارات 2.9 مليار دولار، ثم عمان 869.3 مليون دولار، ثم البحرين 507.4 مليون دولار، ثم السودان 504.4 مليون دولار، ثم الأردن 253.9 مليون دولار، ثم لبنان 229.7 مليون دولار، ثم الجزائر 104.1 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 89.2 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات الدول العربية بمصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بزيادة قدرها 5.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 163.8 %.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بقائمة أعلى 10 دول عربية استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 /2022؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 5.7 مليار دولار، يليها الكويت 669.3 مليون دولار، ثم قطر 518.3 مليون دولار، ثم السعودية 491.6 مليون دولار، ثم البحرين 457.9 مليون دولار، ثم تونس 58.7 مليون دولار، ثم الأردن 51.9 مليون دولار، ثم المغرب 51.1 مليون دولار، ثم لبنان 28.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 19.3 مليون دولار.