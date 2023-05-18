محافظ المنوفية يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2023 والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم الخميس 24 مايو الجاري، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير إدارة شبين الكوم التعليمية، ورؤساء أحياء شرق و غرب.

وتابع محافظ المنوفية، لجان الامتحانات بمدرسة الإعدادية القديمة بنين بشبين الكوم وتضم 24 لجنة، ومدرسة عبدالعزيز باشا فهمي بـ16 لجنة بنسبة حضور 100%، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

واطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات وبدء اللجان في مواعيدها المقررة، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لتصحيح عينة عشوائية من ورق الإجابة للوقوف على مستوى الامتحان لطمأنة الطلاب و أولياء أمورهم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت كل الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم تجهيز 399 لجنة لاستقبال 82 ألفًا و557 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن هناك متابعات يومية لسير الامتحانات من خلال المرور الميداني على كل اللجان وكذا غرفة العمليات المركزية بالمديرية المتصلة بالمدارس للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.

وشدد محافظ المنوفية، ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب وتذليل العقبات لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق، وبما يحقق المناخ الملائم تيسيرًا على الطلاب وحفاظًا على استقرار العملية التعليمية.