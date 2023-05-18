أرباح "إي فاينانس" تنمو 44% خلال الربع الأول من 2023

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 44% على أساس سنوي.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 285.47 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 198.29 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر أرباح بقيمة 281.94 مليون جنيه، مقابل 200.32 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.



فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة أرباحاً بقيمة 3.52 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل خسائر بلغت 2.026 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من 2022.