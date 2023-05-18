الاتحاد الأوروبى وأمريكا يُطلقان فرقة عمل لتعزيز التعاون فى المجال الصحى

أطلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فرقة عمل جديدة لتعزيز التعاون في المجال الصحي، وذلك بعد لقاء جمع مفوضة شئون الصحة وسلامة الغذاء بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس ووزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية كزافييه بيسيرا في بروكسل.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الجانبين عبر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن فريق العمل الجديد سيُركز على تعزيز التعاون في إطار ثلاثة محاور: الأولويات في مجال السرطان والتهديدات الصحية العالمية، وتعزيز الهيكل الصحي العالمي. ويجري إنشاء مجموعات عمل فنية بشأن هذه المجالات ذات الأولوية.

وتضمنت المناقشة أيضًا تبادلًا بشأن الوضع في أوكرانيا، حيث أعاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تأكيد تضامنهما في مواجهة العمليات العسكرية الروسية، والتزامًا بمواصلة دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكدا أهمية العمل على تحسين الوقاية من مرض السرطان واكتشافه ورعاية كل شخص يواجهه. لهذا السبب أنشأ فريق العمل مجموعتي عمل على مستوى الخبراء تركزان على محاربة سرطان (الأطفال/ الشباب)، وسرطان الرئة في سياق استراتيجية مكافحة السرطان في أوروبا وبرنامج "يو-إس كانسر مونشوت". ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل التعلم من الأقران وتبادل أفضل الممارسات وتقديم المشورة بشأن تطوير المبادرات المشتركة الممكنة لتحسين نتائج محاربة السرطان في جميع أنحاء العالم. والهدف هو تعزيز إقامة حوار منظم جديد حول أحدث الأبحاث العلمية في هذا المجال.

وأضاف أن "فريق العمل سيُركز أيضًا على سبل تعزيز التعاون لمحاربة التهديدات الصحية العالمية والبنية الصحية؛ حيث ركزت مناقشات اليوم أيضًا على التهديدات الصحية الحالية والناشئة مثل إنفلونزا الطيور ومرض ماربورج ومقاومة مضادات الميكروبات".

كما أكد الجانبان على أهمية تحسين فهم ظروف ما بعد كوفيد-19 وتأثيرها على الصحة والمجتمعات والاقتصاد. كما تمت مناقشة تعزيز التعاون بين الهيئة الأوروبية للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية (هيرا) وإدارة التأهب والاستجابة الاستراتيجية للأمراض في الولايات المتحدة وسلاسل التوريد الآمنة وبرامج التطعيم.

وشدد الطرفان على أن العالم بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل للاستجابة للأوبئة في المستقبل، كما أوضحت جائحة "كوفيد-19".