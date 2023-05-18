الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الإعدادية بالقليوبية عبر السوشيال ميديا (صور)

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

تداولت صفحات السوشيال ميديا، صور امتحان مادة اللغة العربية، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه طلاب الشهادة الاعدادية، بمحافظة القليوبية، حاليا داخل اللجان الامتحانية في اول أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وقال مصدر مسئول بديوان عام المديرية بالقليوبية، أنه جاري تتبع ورقة الامتحان المصورة عبر صفحات السوشيال ميديا، للتأكد منها، والوصول إلى المتسبب في تصويرها وتداولها عبر السوشيال ميديا.

وبدأ صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، في أول أيام انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

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