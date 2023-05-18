"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى مجال الاتصالات والرقمنة
سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على جهود الدولة في مجال الاتصالات والرقمنة، من خلال "فيديوجراف"، جاء على النحو التالي:
- تطور عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي والمحمول في 2023 بمتوسط 7%.
- وصل عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول في فبراير 2023 إلى 69.47 مليون.
- أصبح مشتركو الإنترنت الثابت 12.36 مليون مشترك في فبراير 2023.
- وصلت صادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى نحو 4.5 مليار دولار.
- مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي 164.7 مليار جنيه.
- تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية عام 2020.