الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى مجال الاتصالات والرقمنة

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على جهود الدولة في مجال الاتصالات والرقمنة، من خلال "فيديوجراف"، جاء على النحو التالي: 

  • تطور عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي والمحمول في 2023 بمتوسط 7%.
  • وصل عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول في فبراير 2023 إلى 69.47 مليون.
  • أصبح مشتركو الإنترنت الثابت 12.36 مليون مشترك في فبراير 2023.
  • وصلت صادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى نحو 4.5 مليار دولار.
  • مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي 164.7 مليار جنيه.
  • تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية عام 2020.
الاتصالات والرقمنة مجال الاتصالات والرقمنة جهود الدولة اكسترا نيوز الإنترنت

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