"القاهرة الإخبارية": انفجارات قوية إثر قصف مكثف نفذه الجيش السودانى ضد الدعم السريع

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أن الجيش السوداني يواصل بسط سيطرته على الخرطوم والولايات، كما أن طائرات الجيش السوداني تواصل التحليق بالخرطوم وأم درمان.

وقال المراسل من خلال تغطيته الحية لاشتباكات السودان من الخرطوم، إن هناك معارك في الخرطوم ومناطق متفرقة بين الجيش والدعم السريع، أسفرت عن انفجارات قوية إثر قصف مكثف نفذه الجيش ضد الدعم السريع.

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن "الدعم السريع" تواصل الاعتداء على الأطباء والكوادر المساعدة وتعتقل بعضهم بأماكن غير معلومة، وذلك في نبأ عاجل لها، نقلًا عن نقابة أطباء السودان.

وأوضحت نقابة أطباء السودان أن "الدعم السريع" اعتدت على 20 مستشفى وتُخليها قسريًا، وقصفت 17 أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية.