الجمهوريون يحبطون محاولة طرد النائب جورج سانتوس من الكونجرس

نجح الجمهوريون في تجنب محاولة إجبارهم على إجراء التصويت لطرد جورج سانتوس ، ممثل نيويورك، من الكونجرس الأمريكي، الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى تضييق أغلبيتهم الضئيلة بالفعل المكونة من أربعة مقاعد.

وصوت مجلس النواب على أسس حزبية "221-204"، لإحالة قرار بطرد عضو الكونجرس إلى لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، مع انضمام سانتوس نفسه لزملائه الجمهوريين في التصويت للقيام بذلك.

- اتهامات لسانتوس باختلاس أموال من حملته

وقد اتُهم العضو الجديد في الكونجرس باختلاس أموال من حملته ، وتلقي أموال بطالة كاذبة والكذب على الكونجرس بشأن موارده المالية، وقد نفى التهم الموجهة إليه ودفع بأنه غير مذنب.

وقدم روبرت جارسيا، وهو ممثل ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، قرارًا في فبراير لطرد سانتوس، وهو أمر لم يفعله مجلس النواب سوى مرتين في العقود الأخيرة، لقد سعى إلى فرض تصويت على هذا القرار في إطار عملية تركت ثلاثة خيارات للجمهوريين التصويت على القرار، أو الانتقال إلى الطاولة ، أو الإحالة إلى اللجنة.

واختار رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي الخيار الثالث ، مما أثار استياء الديمقراطيين الذين وصفوه بأنه "خروج كامل"، وأشاروا إلى أن لجنة الأخلاقيات تحقق بالفعل في أمر "سانتوس" وأن الوقت قد حان لأعضاء مجلس النواب الجمهوري الذين دعوا سانتوس إلى الاستقالة لدعم أقوالهم بالأفعال.

وقال دان جولدمان ، وهو ديمقراطي من نيويورك: "إنها مجرد محاولة للجمهوريين لتجنب الاضطرار إلى التصويت لصالح أو لأسفل بشأن ما إذا كان جورج سانتوس ينتمي إلى هنا أم لا".

و تابع جولدمان: "أقول لك ، إذا صوتت لصالح هذا الاقتراح لإحالته إلى لجنة الأخلاقيات ، فأنت متواطئ في تزوير جورج سانتوس وأنت تصوت للتأكد من استمراره في عضوية الكونجرس".

وقدم أنتوني دي إسبوزيتو ، وهو جمهوري من نيويورك ، اقتراحًا بإحالة قرار الطرد إلى لجنة الأخلاقيات. قال إنه يؤيد شخصيا طرد سانتوس ، لكنه أضاف أنه "للأسف" ، لم تكن هناك أصوات كافية لتلبية حد الثلثين المطلوب.

وقال دي إسبوزيتو "أعتقد اعتقادا راسخا أن هذه هي أسرع طريقة لتخليص مجلس النواب من هذه الآفة على الحكومة".