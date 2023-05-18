مونتانا تصبح أول ولاية أمريكية تحظر "تيك توك" رسميا

أصبحت مونتانا أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق "تيك توك" رسميا، بعد أن وقع الحاكم تشريعًا يحظر على متاجر تطبيقات الهاتف المحمول تقديم التطبيق داخل الولاية بحلول العام المقبل.

و يحظر قانون مونتانا الجديد ، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير ، تنزيل تيك توك في الولاية ويفرض غرامة على أي "كيان" - متجر تطبيقات أو TikTok - 10000 دولار يوميًا عن كل مرة "تُعرض فيها" على شخص ما إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي منصة أو تنزيل التطبيق. لن يتم تطبيق العقوبات على المستخدمين.

من المتوقع أن يواجه حظر مونتانا تحديات قانونية، وسيكون بمثابة ساحة اختبار لأمريكا الخالية من "تيك توك" التي تصورها العديد من المشرعين الوطنيين.

هذه الخطوة تعد من بين الأكثر دراماتيكية في سلسلة التصعيد الأمريكي ضد شركة "تيك توك"، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية "ByteDance"، وتعرضت التطبيق لتدقيق متزايد بشأن علاقاتها مع الصين، وسط مخاوف من أن مثل هذه الروابط قد تشكل تهديدًا للأمن القومي.

وحظرت الحكومة الفيدرالية وأكثر من نصف الولايات الأمريكية، التطبيق على الأجهزة الحكومية وهددت إدارة بايدن بفرض حظر على المستوى الوطني ما لم تبيع الشركة الأم أسهمها.

- الشركة المالكة لـ"تيك توك" نفت مشاركة بيانات مع الحكومة الصينية



ونفت الشركة سابقًا أنها شاركت بيانات مع الحكومة الصينية، وقالت إنها لن تفعل ذلك إذا طُلب منها ذلك.

قالت تيك توك في بيان إن مشروع قانون مونتانا "ينتهك حقوق التعديل الأول لشعب مونتانا من خلال حظر تيك توك بشكل غير قانوني" ، وأن الشركة تعتزم "الدفاع عن حقوق مستخدمينا داخل وخارج مونتانا".

في شهر مارس ، اضطر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك ، Shou Zi Chew ، إلى الدفاع عن علاقة شركته بالصين في جلسة استماع بالكونجرس من الحزبين ، حيث قام المشرعون أيضًا باستجواب الرئيس التنفيذي حول تأثير الشبكة الاجتماعية على الصحة العقلية للشباب.

وتطبيق "تيك توك" واحد من أكثر الشبكات الاجتماعية شهرة في العالم مع أكثر من 100 مليون مستخدم أمريكي، ولا تزال هناك أسئلة حول كيفية فرض مثل هذا الحظر وما هو تأثيره على المبدعين الذين يستخدمون النظام الأساسي.