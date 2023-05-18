الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة بسيدى سالم فى كفر الشيخ

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أراضى الدولة بسيدى سالم

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه قد تمت إزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشدداً على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ21، موجهاً بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم برئاسة أيمن إبراهيم خلف الله رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرى والصرف بمركز سيدي سالم، وتم تنفيذ 13 حالة، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة  والري والصرف، منهم حالة مباني  على الأرض الزراعية في المهد على مساحة 175 م، و12 حالة صرف سيدي سالم  على مساحة 4 قيراطا و19 سهما.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحليم فايد مساعد مدير الأمن، والعقيد هشام الزعفراني مأمور مركز شرطة سيدي سالم، ومحمد محمد حسانين نائب رئيس المركز والمدينة للإشغالات والإزالات، وعادل عطيان مسئول الإزالات بالمركز والمدينة، وجميع جهات الولاية.
 
ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالات لرصد كافة التعديات وإزالتها في مهدها والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجددًا على الأراضى المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

سيدي سالم إزالات تعديات كفر الشيخ أملاك الدولة

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