الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكى: سوريا عادت لمقعدها بجامعة الدول العربية رغم الرفض الغربى

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن القمة العربية بالسعودية تشهد عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، وذلك رغم رفض الغرب إلا أن العرب واصلوا واستمروا في فرض إرادتهم وعزيمتهم دون النظر لليمين أو اليسار.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الإرادة تتحدث عن الدور المصري في عودة سوريا لمقعدها، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السورية لم تنقطع على الإطلاق، فالقاهرة تعرف قيمة دمشق والأخيرة تعرف العلاقة الاستراتيجية التي تربطها بمصر.

وتابع، "الكشكي"، أن مصر أكدت مرارًا على سيادة سوريا على أراضيها وحرصها على عودتها لمؤسساتها الوطنية والحفاظ على مقدرات شعبها، لافتًا أنه في زلزال 6 فبراير اتصل الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره السوري، وكانت مصر من أوائل الدول التي قدمت المساعدات لسوريا وحثت الدول على ذلك. 

جمال الكشكي سوريا مقعدها جامعة الدول العربية رفض الغرب الدور المصري

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