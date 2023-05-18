انطلاق فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب بحضور 300 دار نشر

انتهت هيئة الأدب والنشر والترجمة من استعداداتِها لانطلاق فعاليات الدورة الثانية من "معرض المدينة المنورة للكتاب 2023"، والمقرّر اليوم الخميس 18 مايو، في المنطقة الجنوبية لمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة.

ويستمر معرض المدينة حتى يوم السبت 27 مايو الجاري؛ كمنصةٍ ثقافية تحتفي بصناعة الكتب في أول عاصمة في تاريخ الإسلام "طَيْبة الطيِّبة"، وتُسهم في تنمية المهارات القرائية لمجتمعها وزائريها، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي.

وسيشهد المعرض مشاركة نحو 300 دار نشر محلية وعربية ودولية تُثري أجنحته، وتُزيّن رفوفه، وتُقدّم أحدث إصدارتها بأكثر من 60 ألف عنوان على مساحة تتجاوز 15 ألف متر مربع، على مدى عشرة أيام متتالية، من الساعة 2 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

وتتيح الهيئة للزوّار ومُحبّي الكتب فرصة ثمينة للقاء الكُتّاب والمبدعين والأدباء ضمن برنامج ثقافيٍّ مُتنوِّع ما بين جلسات حوارية وأمسيات شعرية ولقاءات "حديث الكتب"، ومسرحيات، ومنصّات توقيع الكتب.

وستتناول الجلسات الحوارية مجالات الثقافة بصفةٍعامة في مساراتٍ أدبية ومعرفية وعلمية، ومناقشة قضايا ثقافية معاصرة محلية وعالمية، هذا وسط مشاركة أسماء لامعة من داخل المملكة وخارجها، فضلًا عن ورش العمل المتخصصة التي ستدور في فلك عدد من المجالات المعرفية.

ويتيح المعرض للمرة الأولى ورش عمل لفئة الصم والبكم؛ لتلبية احتياجاتهم والاستفادة من مهاراتهم، وتأهيل المجتمع للتعامل معهم، كما وضع المعرض نصبَ عينيه مهارات الطفل وثقافته عبر عشرات من الأنشطة الأدبية والثقافية التي تُعزّز القدرات الإبداعية لدى الأطفال واليافعين، بهدف إلهامهم وتنمية حب القراءة والاستطلاع لديهم، وتعزيز الجانب القرائي بطرقٍ حديثة ومبتكرة، وتقوية الثقة بالنفس، وذلك في جناح الطفل الذي خَصّص له المعرض أكبر مساحاته، إيمانًا بأهمية القراءة والمعرفة للطفل، وإيجاد "الطفل المثقف" في الأجيال الجديدة.

يأتي معرض المدينة المنورة للكتاب 2023 كثاني معارض الكتاب التي تُنظّمها هيئة الأدب والنشر والترجمة على مستوى المملكة في العام الحالي، حيث سبقه معرض الشرقية للكتاب الذي أُقيم في مارس الماضي، وذلك ضمن مبادرة "معارض الكتاب" التي تُنفذّها الهيئة في ضوء استراتيجيتِها لتطوير قطاعاتها الثلاثة، كما تعمـل هيئة الكتاب عبر هذه المبادرة على تنظيم معارض متنوعة للكتاب بمختلف مناطق المملكة؛ للوصول إلى أكبر شريحة من مُحبّي القراءة، وإتاحة الفرصة لهم بالالتقاء بالعارضين والكُتّاب في أجواءٍ أدبية وثقافية مميزة.