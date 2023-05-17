النائبة سها سعيد: طرحنا في الحوار الوطني رؤية لتعظيم العوائد من صناعة اليخوت

أكدت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة السياحة والآثار والثقافة بمجلس الشيوخ، أن التنسيقية طرحت في الحوار الوطني رؤية لتعظيم العوائد من صناعة اليخوت.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "الحماية الاجتماعية والاستثمار السياحي"، ضمن ملفات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

وقالت سعيد إن تعزيز الاستثمار يتطلب الارتقاء بأضلاعه الثلاثة وهم السائح واهتمام الدولة والمستثمرين والذين يتمثلون في شركات السياحة، وأنه يجب ألا يتم التعامل مع وزارة السياحة وهي المسئولة عن هذا الملف كوزارة خدمية، ومن المهم أن يتم القضاء على البيروقراطية والروتين وتجميع الجزر المنعزلة التي قد نجدها داخل الوزارة الواحدة.

وأكدت أمين سر التنسيقية على أن الدولة ترعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فيجب أن يتم تشجيع المشروعات التي تعمل في مجال الخدمات السياحية وقطاع الاستثمار السياحي، وأن يتم النظر ومراجعة التشريعات التي تعيق المسئولين في مسائل حقوق الانتفاع للمشروعات السياحية، كما يجب أن يتم مراجعة حالات الفنادق المتعثرة مع البنوك وجدولة مديونياتها وحل مشاكلها.

وأضافت أن الشقق الفندقية غزت العالم ويجب أن تتدخل الدولة لحل مشاكل الإيجارات القديمة وإرضاء المؤجر والمستأجر وإدارة الشقق الفندقية عن طريق قطاع الأعمال بالشكل الذي يحقق المنفعة منها.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وعمرو صدقي، أمين الأمانة المركزية للأنشطة السياحية بحزب حماة الوطن، ودكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد عامر غنام، الأمين العام المساعد للتقييم والمتابعة بحزب العدل، ودكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.