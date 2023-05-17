الهلال السوداني يستنكر عقوبات "كاف" بعد مواجهته مع الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني، اليوم الأربعاء، استنكاره للعقوبات الصادرة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبحسب بيان نشره نادي الهلال، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "كاف" قرر تغريم النادي الأزرق، 50 ألف دولار، بعد اشتباك لاعبي فريق الهلال مع قوات الأمن، إلى جانب تغريم الأهلي 120 ألف دولار.

وقال النادي الأزرق في بيانه: "يري مجلس الهلال أن "كاف" تغاضي عن الهتافات العنصرية التي صدرت بشكل واضح وجماعي من جانب جماهير الأهلي، حيث تمت معاقبة الأهلي على قذف جماهيره للملعب، وانعدام النظام (على حد زعم البيان)، واصفًا القرارات الصادرة بحقه بالمجحفة وغير المنصفة.

وأضاف البيان، أن مجلس الهلال، قرر تصعيد القضية إلى أعلي المستويات، مشيرًا إلى أنه قرر الاستئناف خلال الأيام الثلاثة القادمة، ثم التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تغريم النادي الأهلي، 120 ألف دولار، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

وكانت إدارة الهلال السوداني، قد تقدمت بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي، في وقت سابق من الشهر الماضي، تزعم فيها تعرض لاعبي فريقها لهتافات عنصرية، من قبل جماهير الأهلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الشهر الماضي.

العقوبات المفروضة على الأهلي، شملت تغريمه 20 ألف دولار، لرمي الزجاجات على لاعب الفريق الضيف، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف دولار، بسبب الإخلال بالنظام.

وبرأت لجنة الانضباط بـ "كاف"، إدارة الأهلي، من وجود أي شبهة للعنصرية من قبل جماهيرها تجاه لاعبي الهلال السوداني.

وأشار "كاف" في خطابه، المرسل إلى إدارة القلعة الحمراء، إلى أن الأهلي مطالب بسداد قيمة الغرامة، في غضون ستون يومًا، من تاريخ إرسال القرار، مضيفًا إلى أن الأهلي يمكنه الطعن على هذا القرار، أمام لجنة الاستئناف، في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار.