محمد محرم لصالون التنسيقية: وضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية سيوحد جهود المبادرات

قال الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، إن الجلسة الخاصة بالحماية الاجتماعية ضمن جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، كانت فيها المساحات المشتركة وإعطاء مساحات متساوية للجميع، والحوار الوطني فريد من نوعه، ولم يكن هناك كتالوج سابق ننقل منه كما قال الدكتور خالد عبدالعزيز، وكان مطلوبا من المشاركين وضع مقترحات عملية قابلة للتنفيذ وواضحة ومحددة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "الحماية الاجتماعية" و"الخريطة السياحية وتحفيز الاستثمار السياحي" ضمن ملفات المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني".

وأضاف أنه كان ممثلًا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور في الجلسة، موضحا أن أهم ملامح ورقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كانت تشمل ما هو الممكن والمتاح من إمكانيات الدولة المصرية والحياة الكريمة في طريق الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن ميزة الحوار الوطني أمس أن الكل كان يطرح مقترحه وأفكاره ويأخذ مساحته من الوقت، ومناقشتها في المساحة المشتركة بيننا، إضافة إلى ضرورة طرح آلية التنفيذ ونتعاون فيها ما دامت تصب في مصلحة المواطن.

وتابع محرم: الاستراتيجيات الوطنية توحد جهود المبادرات المطروحة لذلك طرحنا بالأمس ضرورة وضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية لتنظيم تلك الجهود تحت شعار "الاحتياج إلى الإنتاج"، لافتًا إلى أنه من خلال خطة قصيرة الأجل يمكننا أن ننقل الفئة الراغبة في العمل لكي تكون قوة مثمرة في الاقتصاد.

أدار الحوار خلال الصالون، أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الجلسة الأولى، الدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد عامر غنام، الأمين العام المساعد للتقيم والمتابعة بحزب العدل، والدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما، يشارك في الجلسة الثانية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وعمرو صدقي، أمين الأمانة المركزية للأنشطة السياحية بحزب حماة الوطن.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

