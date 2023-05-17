الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برناردو سيلفا يفتتح التسجيل لصالح مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

افتتح برناردو سيلفا التسجيل لصالح مانشستر سيتي أمام ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد على ملعب الاتحاد في إياب نصف النهائي.

وجاء الهدف في الدقيقة 23 بعدما استقبل برناردو سيلفا تمريرة رائعة من كيفن دي بروين قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليسرى على يسار الحارس تيبو كورتوا.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة مهيمنًا على الاستحواذ وكان الفريق الأكثر ضغطًا ومحاولة على المرمى.

وأهدر فريق مانشستر سيتي العديد من الفرص وسط تألق من الحارس تيبو كورتوا الذي أنقذ مرمى الريال من أكثر من فرصة مؤكدة.

برناردو سيلفا مانشستر سيتى ريال مدريد نصف نهائى دورى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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