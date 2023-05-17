الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1356 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بمركز شباب الهوانية بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب الهوانية، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومي 15 و16 مايو 2023، حيث استقبلت القافلة 1356 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

ومن جانبه أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال 612 مواطنًا بعيادة الباطنة و92 مواطنًا بالجراحة و105 سيدات بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 58 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 393 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 59 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 36 حالة وحالة واحدة بوحدة الأشعة.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية، على استمرار الحملات في كافة قرى مدينة القصاصين.

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