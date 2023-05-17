الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"فى ذكرى ميلاده الـ83".. تامر أمين: آن الأوان أن يُكرم عادل إمام فى حياته

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين إنه يتوجه بطلب مباشر من جميع المؤوسسات المصرية بتكريم عادل إمام في القريب العاجل، تقديراً لتاريخه الفني غير المسبوق.

ذكرى ميلاد عادل إمام

وأكد أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه حان الوقت لأن يكرم هذا الفنان العظيم في حياته وليس بعد مماته، معبراً: "آن الأون أن يُكرم عادل إمام على حياة عينه ليسعد ويفرح بما قدمه للجمهور طوال مشواره الفني الكبير".

مشوار عادل إمام الفني 

وتابع: "عادل إمام كان مقصدا سياحيا، لذا يجب أن تتكاتف الجهود من أجل تكريم عادل إمام بحيث يكون هذا التكريم لائقا لهذه الشخصية العظيمة".

واستطرد: "تكريم عادل إمام هو تكريم للإبداع والفن الحقيقي، كما أن هذا التكريم بمثابة توجيه للجيل الجديد نحو القدوة الحقيقية الفنية التي يجب أن يقتدوا به".

 

تامر أمين عادل امام تكريم عامل إمام اخر النهار النهار

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