إلهام شاهين: عادل إمام تربع على عرش النجومية 50 عاما

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفنان عادل إمام جزء من كيان المجتمع المصري والعربي بالكامل، معبراً:" الناس في الخارج لما بتشوف أي فنان مصري بتسأل على عادل إمام لأنه رمز الفن عندهم".

ذكرى ميلاد عادل إمام

وأكدت شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن عادل إمام له عشق خاص في قلوب جميع الأجيال والمراحل العمرية المختلفة، قائلة:" هذا الحب لم يحدث لأي فنان في التاريخ".

وأضاف في حديثه، أن الفنان عادل إمام تربع على عرش النجومية لأكثر من 50 عام، لدرجة أن مسرحيات عادل إمام كانت مقصد سياحي لمصري، فكان يأتي السياح من الخارج لحضور مسرحيات عادل إمام.

الإرث الفني

وتابعت:"إحنا بنشكر عادل إمام على الإرث الفني العظيم اللي تركه لنا، وأنا شخصياً استفدت من نصايحه جداً، واشتغلت معاه في أول فيلم في حياتي كان اسمه أمهات في المنفى وبعد كدا هو رشحني في فيلم الهلفوت، علشان كدا عادل إمام كان سبب أساسي في حصولي على أدوار البطولة".