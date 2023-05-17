الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير عمراني: قرارات "الأعلى للاستثمار" تعكس أهمية القطاع الخاص كشريك في التنمية

محمد القاضي
محمد القاضي

قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تعكس إدراك الدولة لأهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، مضيفاً أن تقديم  الحوافز والتيسيرات الجاذبة للاستثمار أمر جيد جداً للقطاع الخاص المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد “القاضى” في تصريحات له، أهمية خلق إطار مناسب للمنافسة في جميع المجالات تلعب فيه الدولة دور المنظم وليس المنافس، خاصةً أن المستثمرين في الخارج وبالأخص في منطقة الخليج يرون في السوق المصري بشكل عام سوقاً ضخما مدفوعا بقوي الاحتياجات الحقيقية لـ100 مليون فرد بإمكانيات متنوعة واحتياجات مختلفة وهي تعد فرصة واعدة لاستثمار ناجح.

وأضاف: "نتمنى أن يكون تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للآثار خطوة أولي نحو قرارات أكثر جراءة لتهيئة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات.

وقال “القاضى” إن اعتماد المجلس حزمة من الحوافز دعما لقطاعات الإسكان والتطوير العقاري أمر محفز للمطورين العقاريين خاصةً وأن قطاع الإسكان ينتظر الكثير من الحزم المحفزة للاستثمار ولكنه يحتاج أكثر الي إعادة صياغة منظومة الإسكان بشكل كامل يناسب الظروف المستجدة للاقتصاد المصري.

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