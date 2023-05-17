الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعدادًا للافتتاح.. أمين "الأعلى للآثار" يتفقد أعمال تطوير المتحف اليونانى الرومانى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المتحف اليوناني الروماني بمحافظة الإسكندرية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لمشروع تطويره، والذي من المقرر الانتهاء منه آخر يونيو  المقبل، وذلك تمهيدًا لافتتاحه الوشيك.

رافقه خلال الجولة الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، والدكتور أسامة عبدالوارث مدير متحف الطفل.

وأوضح وزيري أن كافة الأعمال بالمتحف قاربت على الانتهاء، لافتا إلى أنه جار الآن العمل على وضع القطع الأثرية داخل فتارين العرض المتحفي، طبقا لسيناريو العرض المقرر.

وأكد أن افتتاح المتحف سيكون نقلة كبيرة في خريطة السياحة العالمية لمحافظة الإسكندرية، كونه المتحف الوحيد المتخصص في الحضارة اليونانية الرومانية، خاصة أنه سيضم عددا من القطع الأثرية تعود للحضارة اليونانية والرومانية، والتي سيتم عرضها لأول مرة.

وأوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المتحف اليوناني الروماني يضم 41 ألف قطعة أثرية بين معروض ومخزون، من بين أهمها تمثال من الرخام الأبيض للمعبودة أفروديت ترتدي الصندل الخاص بها وبجوارها الكفل ايروس المجنح، وتمثال رخامي للمعبود سيرابيس وآخر للامبراطور ماركوس أوريليوس، وغيرها من القطع المتميزة.  

وأضاف عثمان، أن مشروع التطوير بالمتحف يتضمن مضاعفة مساحة العرض المتحفي وأعمال دهانات حوائط المتحف من الخارج والداخل وتدعيم الحوائط القديمة للمتحف بهيكل حديدي، وترميم واجهة المتحف القديمة الكلاسيكية، فضلا عن تطوير منظومتي الإضاءة والمراقبة.

وتابع: أنه تم رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بما يعمل على تحسين التجربة السياحية وجعلها أكثر جاذبية ويسرا، حيث تم تزويد المتحف بكافيتريات وبيوت للهدايا، كما تمت إتاحة المتحف لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم، حيث تم تخصيص دورات للمياه ومصاعد، وأماكن للتربية المتحفية لهم.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المتحف اليوناني الروماني التجربة السياحية اثار وزارة السياحة والآثار

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