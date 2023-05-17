الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخصين ضبط بحوزتهما 2.5 كيلو حشيش فى الشروق

حشيش
حشيش

قررت جهات التحقيق فى الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس شخصين ضبط بحوزتهما 2.5 كيلو حشيش بنطاق قسم شرطة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (شخصين– مقيمين بمحافظة شمال سيناء) حال استقلالهما سيارة "ملك أحدهما بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2,5 كيلو جرام– 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المادة المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الشروق وبدر حبس شخصين ا 2 5 كيلو حشيش القاهرة

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